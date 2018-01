Lonza décoiffe ses ambitions de croissance en 2017, campe sur son dividende

(ajoute détails, commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Le producteur de substances actives pharmaceutiques Lonza a généré l'an dernier une croissance de ses revenus supérieure à ses propres pronostics. La rentabilité a accéléré de manière plus que proportionnelle, demeurant néanmoins légèrement inférieure aux attentes du marché.Le niveau d'endettement s'est pour sa part avéré relativement léger, au vu des 5,5 mrd USD déboursés pour la reprise du spécialiste américain de l'encapsulation Capsugel.En dépit de l'envol de plus de 40% de la capitalisation de l'entreprise, le conseil d'administration proposera aux actionnaires une rémunération stable de 2,75 CHF par titre.A périmètre constant, le chiffre d'affaires s'est étoffé de 10,4% à 4,56 mrd CHF. En incluant la contribution de Capsugel, intégrée dans la comptabilité depuis début juillet, les recettes ont atteint 5,11 mrd CHF, indique mercredi le compte-rendu d'activités publié par le groupe bâlois.L'intégration en mai du Néerlandais PharmaCell et en juillet du Tessinois Micro-Macinazione n'a eu qu'un impact marginal sur la performance annuelle de Lonza.ATTENTES ÉLEVÉES ET UN PEU DÉÇUESSur le plan opérationnel et en incluant la performance de Capsugel, l'excédent d'exploitation (Ebit) de base s'est envolé de 47,2% à 958 mio CHF. L'Ebit non ajusté a progressé de près de moitié à 723 mio CHF et le bénéfice net a été multiplié par plus de deux à 728 mio CHF.Les résultats "de base" excluent les effets d'amortissements, d'acquisitions, de restructurations, de changements dans la valorisation des actifs ou encore de frais ou charges jugés exceptionnels par la direction.Les recettes de l'unité Pharma&Biotech, qui regroupe notamment les activités de production cellulaire, chimique et microbienne ainsi que de développement clinique, a engrangé un chiffre d'affaires de 2,12 mrd CHF, étoffé de près de d'un cinquième. L'Ebit de base a grimpé de plus de 30% à 530 mio CHF.La poussée de croissance est restée plus modeste (+5,2% à 2,4 mrd CHF) pour Specialty Ingredients. La rentabilité ajustée des produits de santé et d'hygiène grand public, des revêtements de surface, des traitements de l'eau, des ingrédients destinés à l'agriculture ou encore des additifs alimentaires, a progressé de 10,2% à 367 mio CHF.Les recettes totales s'inscrivent dans le haut des prévisions élaborées par les analystes du consensus AWP, qui articulaient en moyenne 5,10 mrd CHF. L'Ebit de base et l'Ebit non ajusté manquent le coche, attendus respectivement à 992 mio et 767 mio CHF.Le bénéfice net en revanche défrise les pronostics les plus optimistes, plafonnés à 537 mio CHF. Lonza reconnaît à cet égard avoir bénéficié des réformes fiscales adoptées aux Etats-Unis et en Belgique, qui ont allégé sa charge afférente d'un bon quart.La direction vise pour l'exercice en cours une nouvelle poussée de croissance des recettes d'environ 5% à périmètre constant et une progression de 100 points de base de la marge Ebitda de base (24,8% en 2017), correspondant à ses ambitions à moyen terme.A l'horizon 2020, Lonza prévoit toujours de générer un chiffre d'affaires de 7,5 mrd CHF, assorti d'une rentabilité brute ajustée de 30% et d'un rendement des actifs nets (Ronoa) de base de 35% (28,3%).ENDETTEMENT RAISONNABLEL'acquisition de Capsugel a clairement pesé sur l'endettement net, dont le poids a plus que doublé pour atteindre 3,76 mrd CHF. Le ratio dette nette/Ebitda de base demeure néanmoins sur une base proforma inférieur au plafond de trois fois fixé par la direction, grâce notamment à un afflux de liquidités opérationnelles de 619 mio CHF.Baader Helvea reconnaît avoir largement surestimé le ratio d'endettement et salue la faible charge d'intérêts afférentes. Le courtier genevois anticipe une montée en puissance de la contribution de Capsugel dans le courant de l'année et n'exclut pas un relèvement des ambitions pour l'année en cours.La Banque cantonale de Zurich (ZKB) salue de con côté une nouvelle performance robuste, quand bien même les attentes très élevées du marché n'ont pas toutes été exaucées. L'établissement zurichois juge les perspectives brossées par la direction sur le court terme plutôt timides.A 10h10, la nominative Lonza abandonnait 3,6% à 265,00 CHF, dans un SMI en retrait cosmétique de 0,02%.jh/ol/lk(AWP / 31.01.2018 10h26)