Lonza inaugure un site pour thérapies géniques et cellulaires au Texas

Zurich (awp) - Le chimiste et fournisseur de l'industrie pharmaceutique Lonza se félicite mardi de l'ouverture d'un nouveau centre de production au Texas, destiné à l'élaboration de thérapies géniques et cellulaires. Les nouvelles infrastructures, qui couvrent une surface de près de 30'000 m2, constituent les plus vastes du genre sur la planète, assure le communiqué du groupe rhénan.La multinationale poursuit ainsi le renforcement de ses capacités outre-Atlantique, après avoir racheté en octobre dernier un site californien de production de substances biologiques au laboratoire britannique Shire.jh/lk(AWP / 10.04.2018 14h22)