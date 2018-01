Lonza prépare la succession de son président Rolf Soiron

Zurich (awp) - Lonza prévoit une ribambelle de changements au sein de son conseil d'administration, en prévision du départ à la retraite annoncé depuis une année de son président Rolf Soiron. Son bras droit Albert Baehny demeure pressenti pour lui succéder, confirme le chimiste et sous-traitant pharmaceutique rhénan en marge de la présentation de ses résultats 2017 mercredi.Jean-Daniel Gerber, en charge du comité des nominations et des rémunérations, passera aussi la main lors de la prochaine assemblée générale agendée pour le 4 mai.Deux nouveaux administrateurs seront alors proposés aux actionnaires: Angelica Kohlmann et Olivier Verscheure. Tous les autres membres de l'organe de surveillance seront candidats pour un nouveau mandat.jh/ol(AWP / 31.01.2018 09h42)