Loukoïl: le bénéfice net a plus que doublé en 2017

LOUKOIL

Moscou - Le numéro deux russe du pétrole, Loukoïl, a publié mercredi un bénéfice net plus que doublé en 2017 et meilleur que prévu au quatrième trimestre, dans un contexte de rebond des prix de l'or noir.Le groupe privé a dégagé un bénéfice net de 418,8 milliards de roubles (5,9 milliards d'euros au taux actuel) l'année dernière, soit une augmentation de 102,5% par rapport à 2016.Le chiffre d'affaires a augmenté de 13,6% par rapport à l'année précédente, atteignant 5.937 milliards de roubles (84,2 milliards d'euros)L'excédent brut d'exploitation (Ebitda), mesure suivie par le marché, a augmenté de 13,8% sur un an atteignant un record de 831,6 milliards de roubles (11,8 milliards d'euros).Concernant le chiffre d'affaires, "la dynamique positive a été surtout portée par l'augmentation des prix des hydrocarbures et des volumes d'échanges" en dépit d'un effet négatif en raison d'une hausse du rouble et d'une baisse des volumes de brut en provenance d'un projet en Irak, a indiqué le groupe dans un communiqué."Le groupe est exposé à des risques politiques, économiques et légaux liés à ses opérations en Irak. La direction surveille ces risques", affirme le groupe dans ses résultats financiers.Au quatrième trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1.662,5 milliards de roubles (23,6 milliards d'euros), un bénéfice net de 122,2 miliards de roubles (1,7 milliard d'euros) et un Ebitda de 223,7 milliards de roubles (3,1 milliards d'euros).Les analystes de Renaissance Capital s'attendaient à des résultats légèrement inférieurs pour cette période.Le volume de pétrole produit en 2017 a diminué de 5,0%, ce que le groupe a justifié par l'accord de limitation de production des pays de l'Opep et de la Russie.apo/gmo/nas(©AFP / 21 mars 2018 15h12)