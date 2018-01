Lucibel (éclairage) s'attend à une nouvelle perte opérationnelle au second semestre

LUCIBEL

Paris - Lucibel, entreprise spécialisée dans l'éclairage led pour les entreprises, s'attend à une nouvelle perte opérationnelle au second semestre 2017 après une chute de 33% de son chiffre d'affaires sur la période.Le groupe prévoit au second semestre "une perte Ebitda (marge brute d'exploitation, NDLR) similaire à celle du premier semestre 2017" soit 482.000 euros, alors qu'il prévoyait encore en juillet dernier un retour dans le vert sur la période.Lucibel attribue la persistance des pertes opérationnelles à un report de chiffre d'affaires d'environ 1 million d'euros sur 2018.Le groupe a été victime d'un "goulot d'étranglement" technique qui l'a empêché d'achever et de facturer toutes les installations prévues en 2017, a-t-il indiqué.Au second semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 9,5 millions d'euros contre 14,2 millions sur la même période en 2016, selon les chiffres publiés par le groupe.Sur l'ensemble de l'exercice, le recul est de 29% à 19,3 millions d'euros.La chute "s'explique essentiellement par le désengagement du groupe de l'activité non stratégique" liée au certificat d'économie d'énergie (CEE), a indiqué l'entreprise.Lucibel indique par ailleurs que "près de 60 clients ont déjà fait confiance à la technologie LiFi de Lucibel", qui permet d'établir des connexions internet haut débit par la lumière.Par ailleurs, Lucibel "confirme la mise sur le marché de la deuxième génération de sa solution LiFi en septembre 2018".lby/tq/nas(©AFP / 26 janvier 2018 08h34)