Lukoil: Nazim Suleymanov nommé à la tête de Litasco

Genève (awp) - Litasco, bras commercial basé en Suisse du géant pétrolier et gazier russe Lukoil, a un nouveau directeur général (CEO) en la personne de Nazim Suleymanov. Le quinquagénaire a remplacé avec effet au 11 avril Timothy Bullock, qui poursuivra son activité dans la société en tant que membre non-exécutif du comité d'administration, précise un communiqué.Citoyen russe, M. Suleymanov a rejoint en 1997 le groupe Lukoil, au sein duquel il a exercé différentes fonctions dirigeantes. En 2005, il est transféré dans la filiale Litasco en qualité de directeur exécutif, a indiqué mercredi à AWP une porte-parole de l'entreprise.Fondée en 2000, la filiale helvétique de Lukoil emploie quelque 250 collaborateurs à Genève. Elle dispose de représentations dans une dizaine de pays répartis entre les Etats-Unis, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie.Selon un classement publié dans la matinée sur le site russe du magazine Forbes, Litasco a été en 2017 pour la troisième année consécutive le plus grand acheteur de pétrole russe exporté, avec 35,9 millions de tonnes pour 13 milliards de dollars, sur un total de 252,8 millions de tonnes exportées sur l'ensemble de l'année.buc/al(AWP / 18.04.2018 16h58)