Lula empêché de quitter le territoire brésilien (officiel)

Sao Paulo - L'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a été empêché de quitter le territoire brésilien quelques heures avant de partir pour l'Ethiopie, a annoncé le ministère de la Justice, au lendemain de sa condamnation en appel à une peine de prison.Le favori de la prochaine présidentielle au Brésil devait aller à Addis-Abeba pour une conférence de la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) mais un juge fédéral "a donné l'ordre d'empêcher l'ex-président de sortir du territoire", a précisé le ministère dans un communiqué.Une cour d'appel de Porto Alegre (sud) a confirmé mercredi que Lula était coupable de corruption passive et de blanchiment d'argent pour avoir accepté un triplex d'une entreprise de construction. Elle a également aggravé sa peine de prison d'un tiers, à 12 ans et un mois, tout en le laissant libre en attendant les recours."Nous sommes en train de faire exécuter un ordre judiciaire de retrait de son passeport à l'ancien président Lula", a dit un porte-parole de la police fédérale à l'AFP.Lula ne s'attendait visiblement pas à être empêché de quitter le pays en dépit de sa condamnation et devait rentrer dimanche au Brésil, selon son équipe."Il n'y a pas d'empêchement légal à ce que l'ex-président Lula fasse un voyage à l'étranger. Nous avions déjà informé la justice de sa participation à cet événement de dirigeants internationaux avant le jugement", avait déclaré plus tôt à l'AFP l'un de ses avocats, Cristiano Zanin Martins. "Lula a le droit d'aller et venir", avait-il ajouté.Mais une demande de retrait de son passeport avait été déposée, arguant des risques que l'icône de la gauche brésilienne demande l'asile politique à l'étranger.(©AFP / 25 janvier 2018 23h25)