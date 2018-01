Lula en mauvaise posture à son procès en appel

L'ex-président brésilien Lula était en mauvaise posture après le vote du premier des trois juges examinant son appel mercredi à Porto Alegre, qui a à la fois confirmé sa culpabilité et alourdi sa peine de prison.Le procès crucial de Luiz Inacio Lula da Silva pour corruption passive et blanchiment d'argent se tient mercredi dans un Brésil très divisé et qui retient son souffle.Trois juges de la cour d'appel de la ville du Sud du pays examinent la condamnation à neuf ans et demi de prison de l'ancien chef d'Etat et pourraient l'empêcher de se présenter à la présidentielle d'octobre, pour laquelle il est le grand favori des sondages.L'ex-président avait une nouvelle fois affiché sa "tranquillité" avant la décision des juges attendue dans l'après-midi, même si sa relaxe paraissait improbable."La seule chose dont je suis sûr, c'est que je ne vais arrêter de me battre que le jour de ma mort", a dit Lula, qui devait participer à une manifestation à Sao Paulo à 17H00 (19H00 GMT).Le juge Joao Gebran Neto, le premier du Tribunal Régional Fédéral 4 (TRF4) à voter, a confirmé la condamnation de la figure emblématique de la gauche, tout en alourdissant sa peine à 12 années et un mois de prison.Lula est accusé d'avoir reçu un triplex en bord de mer du groupe de bâtiment OAS en échange de l'attribution de marchés publics de Petrobras pendant sa présidence (2003-2010).Le juge a affirmé qu'"il exist(ait) des preuves au-delà de tout doute raisonnable" que "ce triplex était réservé au président Lula"."L'ex-président était un des principaux artisans, sinon le principal, d'un vaste réseau de corruption (...) qui a fragilisé non seulement le fonctionnement de Petrobras, mais de tout le processus politique du Brésil", a-t-il asséné.L'avocat de Lula, Cristiano Zanin Martins, avait auparavant affirmé que le triplex au coeur de la procédure "n'appart(enait)pas à Lula" mais à OAS et que "Lula n'en a jamais reçu les clés et n'y a jamais passé une nuit".Des milliers de sympathisants de Lula ont convergé depuis la fin de la semaine dernière à Porto Alegre, dans une ambiance tendue qui laisse redouter des affrontements avec ses opposants à l'annonce de la décision des juges.Mais les rues du quartier du tribunal, bouclé, étaient totalement désertes, à l'exception des nombreux policiers antiémeutes postés à chaque accès.Si elle confirme la condamnation de Lula, la cour d'appel va de fait battre les cartes de la présidentielle d'octobre au Brésil.Une myriade de recours étant possibles, la capacité de Lula de se présenter ou non pourrait ne pas être établie avant de longs mois de bataille juridique alors même que cette élection est déjà la plus incertaine au Brésil depuis le retour à la démocratie en 1985.Gleisi Hoffmann, présidente du Parti des travailleurs (PT), fondé par Lula, a appelé ses soutiens à "aller dans les rues, parce que la démocratie est en péril" si sa condamnation était confirmée.C'est le juge Sergio Moro, ennemi intime de Lula, qui avait prononcé en juillet 2017 la condamnation choc de cette figure de premier plan de la politique brésilienne, puis saisi ses biens.Lula avait dénoncé un "pacte diabolique" pour l'empêcher de se représenter et les critiques se sont élevées sur la rapidité inhabituelle de la justice brésilienne dans le cas Lula.L'ex-président jouit toujours d'un fort soutien parmi les plus défavorisés qui ont bénéficié de sa politique de redistribution pendant ses deux mandats.Mais il est aussi cordialement détesté par une partie des Brésiliens qui souhaitent sa déroute et devaient manifester également à Porto Alegre, Sao Paulo, ou Rio dans la journée."Lula pense qu’on ne peut pas enquêter sur lui? Il se prend pour Dieu", a déclaré à l'AFP-TV une manifestante à Sao Paulo. "Il faut qu’il aille en prison, il doit être condamné."Les marchés ont anticipé avec satisfaction une confirmation de la peine de Lula, comme l'attestait la bonne tenue de la Bourse de Sao Paulo.Du Forum Economique Mondial de Davos, le président conservateur Michel Temer a tenu à tranquilliser les investisseurs inquiets de l'instabilité politique au Brésil."Il y a un combat contre la corruption dans notre pays (...), mais cela montre que nos institutions fonctionnent, avec une séparation totale entre les pouvoirs", a assuré le chef de l'Etat, lui aussi cible de graves accusations de corruption.(©AFP / 24 janvier 2018 18h32)