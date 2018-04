Lumx reste dans les chiffres rouges, pas de dividende

Zurich (awp) - Le spécialiste des fonds spéculatifs Lumx (autrefois Gottex) a encore inscrit des chiffres rouges en 2017 et renonce à verser un dividende. La société vise une croissance cette année dans un environnement volatil sur les marchés financiers.La perte nette de 7,0 millions de dollars est un peu moins élevée que celle de 2016 (7,9 millions). Les recettes brutes ont baissé de 28% à 12,8 millions et les coûts ont baissé de 17%, a précisé la société lundi soir. Des correctifs de 2 millions de dollars ont pesé sur le résultat.La fortune générant des recettes a progressé l'an dernier de 1,2 milliard à 7,4 milliards de dollars, soutenue par la progression des produits LumRisk qui fournissent des solutions dans le management des risques.Au vu des résultats, les actionnaires devront encore se passer de dividende. La dernière fois qu'ils en ont perçu un, c'était au titre de l'exercice 2009.Grâce à LumRisk, l'entreprise veut encore croître cette année. La vente de la participation dans HS Group devrait rapporter 2 millions de dollars au 2e trimestre. Les niveaux de volatilité sur les marchés et la perspective d'un resserrement des politiques monétaires dans le monde devraient offrir de belles opportunités pour Lumx.mk/rp(AWP / 30.04.2018 21h16)