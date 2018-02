Luxe: Chanel signe un partenariat avec la plateforme de vente en ligne Farfetch

La maison Chanel a signé un partenariat avec la plateforme britannique de vente en ligne de produits de luxe Farfetch afin de développer des services numériques, selon un communiqué commun publié lundi.Dans le cadre de ce partenariat, Chanel a également pris une participation dans le site, sans toutefois en dévoiler le montant."Ce partenariat permettra de proposer aux clients de Chanel de nouvelles expériences et des services personnalisés", qui s'appuieront sur des outils numériques et sur la réalité augmentée, précise le document.Lancée en 2008 par José Neves, Farfetch cherche à "s'appuyer sur les préférences des clients afin d'optimiser leur expérience en boutique et en dehors". Cette plateforme de vente en ligne met en relation les clients avec plus de 800 grandes marques et boutiques situées dans une quarantaine de pays."Avec ce partenariat, Chanel va tirer parti de la technologie unique développée par Farfetch pour imaginer, au titre d'une première collaboration, son propre parcours client en réalité augmentée pour rendre l'expérience en boutique encore plus forte", selon le communiqué."Si le +digital+ (numérique, ndlr) ne remplacera jamais ce moment où l'on essaie une création Chanel dans le salon d'une de nos boutiques, nous le considérons comme un allié, non un adversaire", a déclaré Bruno Pavlovsky, président des activités mode de Chanel, cité dans le communiqué.Chanel, qui conçoit huit collections par an, dispose d'un réseau de 192 boutiques dans le monde.(©AFP / 19 février 2018 11h59)