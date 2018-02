Lyon veut éblouir avec "Lumen", sa cité de la Lumière en 2020

Lyon - Lyon a déjà sa Fête des Lumières, elle aura en 2020 "Lumen - La Cité de la Lumière", un bâtiment qui vise à réunir les acteurs du secteur et présenté comme un ouvrage "unique" en Europe selon ses concepteurs."Quand on parle lumière, on parle éclairage. La lumière, c'est beaucoup plus que cela. C'est aussi toutes les applications nouvelles que l'on va imaginer, que l'on n'a même pas encore imaginées, qui sont en gestation", fait valoir Philippe Badaroux, qui préside à Lyon l'association "Cluster Lumière", à l'origine du projet.D'une surface de 5.700 m2, le bâtiment la Cité de la Lumière accueillera sur huit étages 50 entreprises du secteur et sera construit par le Groupe Cardinal dans l'écoquartier de la Confluence, où le promoteur compte déjà de nombreuses réalisations.Situé en bord de Rhône, l'immeuble prendra place à côté de la Halle Girard, qui accueillera en septembre 2018 la filière numérique lyonnaise, ou encore de l'école de code "Le 101", inspirée de l'école 42 à Paris du patron de Free Xavier Niel. Les travaux, dont le coût est évalué à quelque 22 millions d'euros, doivent débuter d'ici la fin de l'année.A terme, des laboratoires, des start-ups, des designers, des concepteurs et des services publics s'y côtoieront "pour y défricher tous les usages de la lumière" avec des matériels de recherche mutualisés et financés à hauteur d'un million d'euros par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.Le projet associe également le rectorat de Lyon en proposant d'accueillir des étudiants du Campus Lumière, un réseau d'établissements de formation d'enseignement secondaire et supérieur qui offre des parcours menant à des métiers liés à l'éclairage.Né en 2008 à l'initiative de la CCI de Lyon, le Cluster Lumière rassemble plus de 170 professionnels régionaux de la filière éclairage. Il est traditionnellement associé chaque année à la célèbre Fête des Lumières de Lyon, qui pousse au fil des ans les entreprises du secteur à une surenchère technologique.(©AFP / 02 février 2018 10h11)