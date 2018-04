M6 et Free ont signé un accord de distribution

M6 - METROPOLE TELEVISION SA

Paris - M6 et Iliad ont annoncé mardi avoir signé un accord pour la distribution des chaînes du groupe de télévision aux abonnés de l'opérateur Free, selon un communiqué commun.Comme TF1, M6 a entrepris de renégocier ses contrats avec ses diffuseurs afin d'obtenir une rémunération pour la fourniture de ses chaînes en clair qu'il fournissait jusque là gratuitement. Depuis le début de l'année, il avait déjà conclu des accords avec Altice, Canal+, Orange et Bouygues Telecom. Seul Free (groupe Iliad) manquait à l'appel."M6 et Free se félicitent de la signature d'un nouvel accord global pour la distribution des chaînes du Groupe M6 et de leurs services associés auprès des abonnés Free", selon le communiqué mardi soir.L'accord porte sur la distribution de "l'ensemble des chaînes du Groupe M6 (M6, W9, 6ter, Paris Première, téva, M6 Music et Girondins TV) et leurs services non linéaires et fonctionnalités associés", est-il précisé.Les modalités financières de l'accord ne sont pas dévoilées. Mais il est indiqué qu'en plus des services auxquels les abonnés Free avaient déjà accès, des fonctionnalités supplémentaires seront proposées "prochainement", comme de "nombreux programmes supplémentaires à la demande" ou des programmes "en avant-première de leur diffusion TV".kd/tq/jpr(©AFP / 03 avril 2018 18h49)