MCH Group AG / Communiqué de presse | MCH Group | Baselworld 2019 . Est traité et transmis par Nasdaq Corporate Solutions. L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.MCH Group confirme la résiliation du contrat de participation à Baselworld 2019 par Swatch GrouptelBâle, Zurich, le 31 juillet 2018MCH Group regrette vivement le retrait d'un exposant majeur du secteur de l'horlogerie du Salon international de l'horlogerie, de la bijouterie et de la joaillerie Baselworld; cette renonciation ne remet pas en cause l'organisation de Baselworld 2019.Après le déroulement positif de Baselworld 2018 et la nouvelle conception de Baselworld 2019, menée de l'avant d'arrache-pied par une nouvelle direction, le retrait de cet exposant constitue une surprise. Le Comité Consultatif de Baselworld, au sein duquel tous les principaux exposants du secteur de l'horlogerie sont représentés, a approuvé le nouveau concept lors de sa séance du 4 juillet 2018. MCH Group est convaincu que ce faisant, c'est une base de qualité qui a été posée pour un salon couronné de succès.MCH Group dispose d'un portefeuille très large de salons au niveau national. De surcroît, ce portefeuille a été internationalisé de façon ciblée, au cours des dernières années, dans le domaine des « marchés de collectionneurs » (notamment l'art).En outre, plusieurs entreprises du domaine du conseil en marketing, de la gestion d'événements, de la construction destinée aux salons et aux événements basées en Suisse et à l'étranger font partie du groupe.Compte tenu des mutations du marché en cours, le groupe est en pleine transformation et complète de plus en plus ses plates-formes de live marketing par des offres numériques.MCH Group informera au sujet du résultat semestriel 2018 le 4 septembre 2018.Contact pour les médias:MCH Group SACorporate CommunicationsKathrin Ebner+ 41 58 206 31 33kathrin.ebner@mch-group.comwww.mch-group.comMCH Group ad hoc NewsThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.Source: MCH Group AG via Globenewswire --- Fin de Message --- MCH Group AGMesseplatz 10 Basel SuisseISIN: CH0039542854;