MCH Group: Changement de personnel dans l'Executive BoardÉmission obligataire initiale réussieBeat Zwahlen devient le nouveau Chief Financial Officer (CFO) de MCH GroupBeat Zwahlen devient le nouveau Chief Financial Officer (CFO) et membre de l'Executive Board de MCH Group. Âgé de 58 ans, ce spécialiste de la finance domicilié à Widen (AG) rejoindra MCH Group le 1er mai 2018 pour prendre la direction du département Corporate Finance. Beat Zwahlen possède, de par sa carrière professionnelle diversifiée, des connaissances approfondies dans diverses branches et entreprises ainsi que dans un large éventail de missions. Économiste d'entreprise FH et expert-comptable diplômé, il a occupé jusqu'à présent différents postes de direction, entre autres chez Landis & Gyr (Europe) AG à Zoug, Rieter Automotive Management AG à Winterthur, Schaffner Holding AG à Luterbach, Uniwheels AG à Bad Dürkheim (D) ainsi que Belux AG et Vitra International AG à Birsfelden.Le nouveau CFO succédera à Christophe Biollaz qui a annoncé le 1er décembre 2017 sa décision de quitter MCH Group au cours de l'année 2018. Il a rejoint l'entreprise le 1er décembre 2013 et exerce la fonction de CFO depuis le 1er janvier 2014. Le conseil d'administration et la direction le remercient pour son grand engagement et les précieuses impulsions qu'il a données à MCH Group ces dernières années, en particulier pour le renforcement de la compétence financière et sa participation active à la réorientation stratégique de l'entreprise.MCH Group SA émet un emprunt obligataire de 100 millions de CHFMCH Group SA a placé aujourd'hui pour la première fois avec succès un emprunt obligataire de 100 millions de CHF sur le marché suisse des capitaux. L'émission a reçu un accueil très positif de la part du marché. L'emprunt obligataire est assorti d'un coupon de 1.875 % et a une échéance de 5 ans. L'opération a été menée sous l'égide de la Banque Cantonale de Zurich et de Credit Suisse, avec le soutien des banques cantonales de Bâle-Ville et Bâle-Campagne. La libération est prévue pour le 16 mai 2018. L'admission de l'obligation à la négociation sur la SIX Swiss Exchange est demandée.MCH Group AG a lancé l'emprunt obligataire à long terme pour bénéficier des conditions actuelles du marché et optimiser la structure de financement. Le produit de la transaction sera utilisé pour refinancer partiellement la dette existante et pour garantir la marge de manoeuvre stratégique et l'activité opérationnelle.Contact pour les médiasMCH Group SACorporate CommunicationsChristian Jecker+41 58 206 22 52christian.jecker@mch-group.comMCH GroupMCH Group est une entreprise internationale de premier plan dans le domaine du live marketing qui offre un réseau de services complet sur l'ensemble du marché des foires et des événements. Ayant son siège à Bâle/Suisse, il est propriétaire des sociétés de foires de Bâle, Lausanne et Zurich. Il organise et héberge environ 90 foires et salons. Ses sociétés dans le domaine des «Live Marketing Solutions» - MCH Global, Reflection Marketing, Rufener, Expomobilia, MC2 et Winkler Livecom - sont présentes dans le monde entier et proposent des solutions de marketing individuelles dans les domaines stratégie et conception, consulting marketing, gestion événementielle, construction de stands d'exposition et d'infrastructures événementielles ainsi que multimédia. www.mch-group.com