Balz Hösly devient membre du Conseil d'administration de MCH Group SADr. Balz Hösly, Legal Partner de l'entreprise intégrée de conseil en matière juridique, fiscale et de conformité MME à Zurich et Zoug, deviendra le 1er mars 2018 membre du Conseil d'administration de MCH Group SA à Bâle. Il a été délégué à cet organe par le Conseil d'État du canton de Zurich. Selon les statuts de MCH Group SA, le canton de Zurich a le droit de nommer un membre du Conseil d'administration. Dr. Balz Hösly assumera ce mandat en tant que successeur de la conseillère d'État Carmen Walker Späh, Directrice de la Direction de l'économie du Canton de Zurich, qui représentait le canton de Zurich au Conseil d'administration de MCH Group SA depuis 2016 et en démissionnera à fin février 2018.Contact pour les médiasMCH Group SACorporate CommunicationsChristian Jecker+41 58 206 22 52christian.jecker@mch-group.comwww.mch-group.com