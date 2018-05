MCH Group: Sylvie Ritter quitte la direction de Baselworld

Genève (awp) - La directrice du salon horloger et joaillier Baselworld Sylvie Ritter a décidé de quitter le groupe MCH auquel la manifestation appartient, après 26 ans de service dont 15 à la tête de la plus importante foire horlogère mondiale. Sa succession sera assurée par Michel Loris-Melikoff, actuel chef de MCH Beaulieu Lausanne, à partir du 1er juillet"C'est le moment opportun de commencer quelque chose de nouveau et de trouver de nouveaux défis", a expliqué Mme Ritter, cité dans le communiqué publié vendredi."Nous développerons Baselworld et son équipe pour faire face aux défis du futur et continuer sur la voie de l'amélioration de la qualité de la manifestation", a indiqué pour sa part le futur directeur général Michel Loris-Melikoff.Depuis quelques années, Baselworld est sous le feu des critiques et doit faire face à une érosion du nombre de participants. En 2018, environ 650 exposants ont pris part à la manifestation contre 1300 en 2017. Les fournisseurs des marques horlogères et joaillières, les plus nombreux à déserter la foire, reprochent aux organisateurs notamment les prix exorbitants des stands, un manque de visibilité et une fréquentation en baisse.Le Salon a décidé de se concentrer sur les grandes marques pour relever les défis d'un secteur en mutation.lk/jh(AWP / 25.05.2018 10h02)