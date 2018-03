MCH confirme sa lourde perte annuelle, renonce au dividende

Zurich (awp) - L'organisateur d'événements et de foires MCH a confirmé mardi sa lourde perte en 2017 et va pour cette raison renoncer à distribuer un dividende. La nouvelle année s'annonce également difficile, a averti la société qui organise notamment l'exposition horlogère Baselworld.Mi-février, MCH avait indiqué avoir inscrit une perte nette de 110 mio CHF dans ses comptes l'année dernière, en raison d'importants amortissements sur le parc d'exposition de Bâle et de la constitution de réserves financières destinées à optimiser ses activités.Le groupe bâlois, qui avait enregistré en 2016 un bénéfice net de 34,3 mio CHF, doit inscrire des amortissements exceptionnels de 102,3 mio en raison de corrections de la valeur sur ses halles d'exposition à Bâle. Le groupe a également été contraint d'effectuer une provision de 17,7 mio, destinée à "l'optimisation organisationnelle et structurelle". Hors ces éléments exceptionnels, le profit net serait ressorti à 10 mio.Le résultat d'exploitation (Ebit) a chuté à -104,0 mio CHF, après un résultat positif de 41,6 mio en 2016, avait précisé MCH en février. La marge tombe également à -21,1%, contre +9,5% il y a un an. Le chiffre d'affaires a par contre été amélioré de 12% à 493,3 mio, malgré les difficultés dans le secteur événementiel.Face à ces difficultés, la société a décidé de renoncer au versement d'un dividende pour l'exercice 2017, alors qu'elle avait distribué 0,50 CHF par action l'année précédente.L'année 2018 s'annonce également difficile en raison du recul de l'activité d'expositions et de foires en Suisse, ainsi que de coûts de développement, a averti MCH. Ce dernier table sur un résultat annuel dans "une fourchette en million à un chiffre", sans plus de précision.al/rp(AWP / 20.03.2018 07h46)