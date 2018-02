MCH plonge dans les chiffres rouges en 2017 en raison de charges exceptionnelles

(ajoute détails financiers, contexte, cours de Bourse)Zurich (awp) - L'organisateur d'événements MCH a inscrit une perte nette de 110 mio CHF dans ses comptes l'année dernière, en raison d'importants amortissements sur le parc d'exposition de Bâle et de la constitution de réserves financières destinées à optimiser ses activités, a annoncé vendredi le groupe bâlois.MCH, qui avait enregistré en 2016 un bénéfice net de 34,3 mio CHF, doit inscrire des amortissements exceptionnels de 102,3 mio en raison de corrections de la valeur sur ses halles d'exposition à Bâle.Concrètement, la réduction de moitié du nombre d'exposants cette année à Baselworld, salon horloger organisé par MCH, s'est traduit par une baisse de 25% de la valeur de cet événement. Début février, le groupe avait averti que ce réajustement allait réduire le chiffre d'affaires de 40 mio CHF en 2018.Le groupe, qui organise également le salon des deux-roues Swiss-Moto à Zurich, a par ailleurs été contraint d'effectuer une provision de 17,7 mio, destinée à "l'optimisation organisationnelle et structurelle", a précisé la société dans un communiqué. Hors ces éléments exceptionnels, le profit net serait ressorti à 10 mio CHF.La direction a cependant précisé que la société était en mesure de supporter ces pertes, grâce à ses fonds propres solides. Les liquidités demeurent intactes à 115 mio.Parmi les autres chiffres clés, le résultat d'exploitation (Ebit) a chuté à -104,0 mio CHF, après un résultat positif de 41,6 mio en 2016, selon les chiffres provisoires. La marge tombe également à -21,1%, contre +9,5% il y a un an. Le chiffre d'affaires a par contre été amélioré de 12% à 493,3 mio, malgré les difficultés dans le secteur événementiel. Cette hausse est essentiellement à mettre sur le compte de l'acquisition en mai 2017 de l'américain MC2.Concernant les perspectives, la direction a averti que 2018 sera encore une année difficile, avant que le groupe renoue avec des résultats positifs en 2019. "MCH Group est bien positionné d'un point de vue stratégique et opérationnel", a assuré le président Ulrich Vischer.A la Bourse suisse, ces annonces ne rassuraient pas les investisseurs. Le titre MCH reculait de 2,3% à 59,40 CHF, dans un indice de référence SPI en hausse de 0,29%.al/lk/ol(AWP / 16.02.2018 09h59)