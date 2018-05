MH17: les principaux développements depuis le crash en Ukraine

Les principaux développements depuis le drame du vol MH17, abattu le 17 juillet 2014 dans l'est de l'Ukraine, avec 298 personnes à bord, jusqu'aux conclusions des enquêteurs internationaux publiées jeudi.Les Pays-Bas et l'Australie tiennent la Russie responsable pour sa participation dans la destruction de l'avion, ce que Moscou nie catégoriquement.- 24 mai 2018: Les enquêteurs concluent que le Bouk-Telar (système de missile anti-aérien de fabrication russe) provient d'une unité militaire russe, la 53e brigade anti-aérienne basée à Koursk en Russie. L'équipe a recrée la route empruntée par le convoi militaire à partir de photos et vidéos.Deux personnes désignées sous les noms de code Orion et Delfin sont identifiées comme les principaux suspects sur la base d'enregistrements de conversations avant et après le crash mais aucune accusation n'est encore formulée.La Russie affirme qu'aucun missile russe n'a franchi la frontière russo-ukrainienne. Les Pays-Bas n'ont présenté "aucun fait" permettant d'accuser la Russie et "spéculent (...) à des fins politiques" sur la catastrophe du vol MH17, selon le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.(©AFP / 25 mai 2018 13h54)