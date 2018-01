Macédoine: le Parlement accroît la place de la langue albanaise

Skopje - Le Parlement macédonien a adopté jeudi une loi accordant une place accrue à la langue albanaise, répondant à une demande de la minorité albanaise de ce pays majoritairement slave.Les Albanais, qui pèsent pour 20 à 25% des 2,1 millions d'habitants, pourront demander à ce que soit utilisée leur langue dans leurs relations avec l'administration, santé, police, justice, etc. Au Parlement, elle pourra être utilisée par leurs élus.Jusqu'à présent, l'albanais était officiellement reconnu par l'administration et les institutions publiques seulement dans les communes où les Albanais sont nombreux.Désormais, selon le ministère de la Justice, pourra être demandé "au sein de toutes les institutions", l'usage d'une langue "utilisée par 20% des citoyens de la Macédoine". Seuls le macédonien et l'albanais répondent à cette définition.L'adoption de cette loi était l'une des demandes des partis albanais pour participer à la coalition avec les sociaux démocrates (SDSM) du Premier ministre Zoran Zaev. La formation de cette coalition a entraîné au printemps une perte du pouvoir de la droite nationaliste (VMRO-DPMNE), aux affaires depuis 2006.Toutefois, pour entrer en vigueur la loi doit être ratifiée par le président Gjorge Ivanov, un proche du VMRO-DPMNE qui a exprimé par le passé son opposition à cette loi. S'il refuse, le texte devra revenir au Parlement et être examiné en présence des députés de l'opposition qui ont boycotté la séance jeudi.Le VMRO-DPMNE voit dans cette loi une atteinte à la souveraineté et à l'intégrité nationales. "Le bilinguisme va provoquer le chaos dans notre système judiciaire et nuire à l'efficacité d'institutions submergées par les traductions", a réagi le parti de droite, sans toutefois appeler pour l'heure à des manifestations."C'est la Macédoine qui profitera de cette loi, les relations ethniques vont se détendre", s'est au contraire félicité le député Artab Grubi, membre du principal parti albanais, l'Union démocratique pour l'intégration (BDI en albanais, UDI en macédonien).En 2001, un conflit avait opposé pendant six mois des rebelles albanais de Macédoine aux forces de Skopje faisant 100 à 200 morts. Les accords d'Ohrid y avaient mis un terme et ont apporté aux Albanais davantage de droits, notamment l'utilisation de leur langue.(©AFP / 11 janvier 2018 16h31)