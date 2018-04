Macron: Paris et Washington en phase sur la fin de l'engagement militaire en Syrie

La France et les Etats-Unis sont en phase sur le fait que leur engagement militaire en Syrie "se terminera le jour où la guerre contre Daech sera parachevée", a estimé lundi Emmanuel Macron."Nous avons un objectif militaire et un seul: la guerre contre Isis" (acronyme anglais du groupe Etat islamique ou Daech), a déclaré le président français à l'issue d'un entretien avec la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern à l'Elysée."La Maison Blanche a raison de rappeler que l'engagement militaire est contre Daech et se terminera le jour où la guerre contre Daech sera parachevée. La France a la même position", a précisé Emmanuel Macron. "Je n'ai indiqué aucun changement hier", a-t-il insisté.Au cours de l'entretien télévisé diffusé sur BFMTV/RMC et Mediapart, il avait affirmé que la France avait "convaincu" M. Trump "qu'il fallait rester dans la durée" en Syrie.Quelques heures plus tard, la Maison Blanche a indiqué que la mission des forces américaines déployées en Syrie n'avait "pas changé" et que le président Donald Trump voulait qu'elles rentrent aux Etats-Unis "dès que possible".Les Etats-Unis, la France et le Royaume Uni ont mené ensemble des frappes dans la nuit de vendredi à samedi contre des installations de production et de stockage d'armes chimiques du régime de Bachar al-Assad."J'ai raison de dire que les Etats-Unis, parce qu'ils ont décidé avec nous cette intervention, ont pleinement réalisé que notre responsabilité allait au-delà de la lutte contre Daech et que c'était une responsabilité aussi humanitaire sur le terrain et une responsabilité dans la durée pour construire la paix", a ajouté lundi M. Macron.(©AFP / 16 avril 2018 12h18)