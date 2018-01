Macron annonce un Centre Pompidou à Shanghai

Pékin - La France et la Chine ont conclu un partenariat pour établir un Centre Pompidou d'art contemporain à Shanghai, a annoncé mardi le président français Emmanuel Macron, lors d'une déclaration à Pékin aux côtés de son homologue Xi Jinping.Le musée parisien, qui possède l'une des plus importantes collections d'art contemporain au monde, mène une intense politique d'ouverture à l'international, notamment en Asie.Un protocole d'accord avait été signé à l'été 2017 avec le West Bund Group, un groupe public chinois. L'ouverture au public de ce Centre Pompidou shanghaïen était alors envisagée pour début 2019. Une place importante devrait notamment y être accordée à l'art contemporain chinois.Le concept de "Centre Pompidou provisoire" est testé depuis mars 2015 à Malaga (Espagne). Cette première implantation à l'étranger doit durer cinq ans. L'objectif est de la décliner en Asie.Le Centre Pompidou est le grand musée mondial le plus offensif à l'international. Outre Shanghai et Malaga, il avait annoncé en 2016 un projet d'implantation à Séoul, la capitale sud-coréenne. En 2020, un espace devrait également être créé à Bruxelles.Cette politique du musée français vise à valoriser son savoir-faire et sa collection, une des plus importantes du monde, après celle du MoMA à New York.Inauguré en 1977 à Paris, le Centre Pompidou, établissement public culturel national qui porte le nom de l'ancien président français Georges Pompidou (1969-1974), conserve près de 120.000 oeuvres d'art.Le Louvre a lui aussi entamé son développement international: il est impliqué dans l'ouverture aux Emirats arabes unis du "Louvre Abou Dhabi" qui expose des oeuvres de musées français (Pompidou, Guimet, Quai Branly, Orsay...). Le Louvre, premier prêteur, a cédé l'utilisation de sa "marque" pour 30 ans et six mois moyennant une redevance de 400 millions d'euros.Pratiquant cette "diplomatie des musées", M. Macron avait inauguré le Louvre d'Abou Dhabi en novembre dernier.Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé mardi qu'une édition des Rencontres photographiques d'Arles serait organisée dans la ville de Xiamen (est de la Chine).(©AFP / 09 janvier 2018 14h15)