Macron confirme la future suppression de la taxe d'habitation pour tous

Emmanuel Macron a signé samedi en direct, sous l'oeil des caméras, les trois dernières lois votées au Parlement dont le budget 2018, en confirmant son objectif de supprimer la taxe d'habitation pour tous.Le budget 2018 entame la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, qui sera effectuée par tiers, avec "un premier tiers l'année prochaine", "avec la perspective en 2020 d'une réforme en profondeur qui permettra de supprimer cet impôt pour la totalité de nos concitoyens", a-t-il déclaré."Ces trois textes sont des changements profonds de notre organisation économique et écologique", a-t-il ajouté. Outre le budget 2018, le chef de l'Etat a signé la loi sur le financement de la sécurité sociale et celle mettant fin à la recherche ainsi qu’à l'exploitation des hydrocarbures d'ici 2040.Pour cette séance de signature, qui précède la promulgation dimanche des trois textes, il était au côté du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, dans son bureau de l'Elysée.S'inspirant d'une habitude des présidents américains de signer les lois au sein de la Maison Blanche, le chef de l'Etat avait inauguré cette mise en scène en septembre en signant en direct, dans son bureau de l'Elysée, la loi de moralisation de la vie politique.Il avait répété cette opération de communication pour la signature des ordonnances travail et enfin le 30 octobre de la loi sur la sécurité qui a pris le relais de l'état d'urgence.Il était alors entouré des ministres concernés, avec successivement Nicole Belloubet (Justice), Muriel Penicaud (Travail) et Gérard Collomb (Intérieur) ainsi que du porte-parole du gouvernement, alors Christophe Castaner.(©AFP / 30 décembre 2017 17h33)