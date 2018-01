Macron et Merkel en vedette à Davos mercredi

Davos (Suisse) - Angela Merkel, considérée par certains comme affaiblie, et Emmanuel Macron, qui a au contraire déjà conquis une partie des participants, sont mercredi en vedette du Forum économique mondial de Davos.Qui donc fera le meilleur contre-poids au président américain, attendu jeudi, avec tout son état-major, dans la très chic station de ski suisse, où il vantera certainement dans son discours de vendredi "L'Amérique d'abord"?Beaucoup parient à Davos sur le président français, qui a reçu lundi en grande pompe à Versailles nombre de grands patrons en route pour Davos, pour les convaincre de "choisir la France".La chancelière allemande, occupée à constituer laborieusement un gouvernement de coalition, s'était faite plus discrète sur la scène internationale depuis les élections de septembre en Allemagne.Le quotidien économique Handelsblatt estime même dans un éditorial que c'est une chancelière "entravée" qui vient à Davos, condamnée à rester "dans l'ombre" d'Emmanuel Macron comme de Donald Trump.Elle n'a d'ailleurs confirmé que tardivement sa venue parmi les quelque 3.000 participants à quatre jours de débats et de rendez-vous d'affaires dans les Alpes suisses enneigées."Merkel n'a toujours pas de gouvernement. Macron est l'histoire du moment", a déclaré à l'AFP Richard Edelman, patron d'une influente société de relations publiques.Les puissants de ce monde voient aussi d'un bon oeil les réformes de la fiscalité et du marché du travail menées au pas de charge en France.