Macron félicite Poutine mais le met en garde sur la Syrie et l'affaire Skripal

Paris - Le président français Emmanuel Macron a adressé lundi à Vladimir Poutine, réélu la veille, "ses voeux de succès", tout en exprimant sa "grande préoccupation" à propos de la Syrie et en l'appelant à "faire toute la lumière sur les responsabilités" dans l'affaire Skripal.M. Macron, qui s'est entretenu au téléphone avec son homologue russe, "a adressé à la Russie et au peuple russe, au nom de la France, ses voeux de succès pour la modernisation politique, démocratique, économique et sociale du pays", selon un communiqué de l'Elysée. Il a aussi "rappelé son attachement à un dialogue constructif entre la Russie, la France et l'Europe".Au sujet de la Syrie, le chef de l'Etat "a fait part de sa grande préoccupation sur la situation tant dans le canton d'Afrine que dans la Ghouta orientale, et a appelé la Russie à faire ses meilleurs efforts pour que cessent les combats et les pertes civiles", a précisé l'Elysée, alors que la Russie soutient le régime au pouvoir à Damas.En outre, Emmanuel Macron a souligné que "la France restait fermement attachée au plein rétablissement de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues, et à la mise en oeuvre effective, au plus vite, des accords de Minsk", quatre ans après l'annexion "illégale" de la péninsule ukrainienne de la Crimée par Moscou.M. Macron a également appelé Vladimir Poutine à "reprendre en main fermement" la lutte contre les armes chimiques, après l'usage d'un agent neurotoxique pour empoisonner l'ancien espion russe Sergueï Skripal sur le sol britannique.Selon le président français, les autorités russes doivent "faire toute la lumière sur les responsabilités liées à l'inacceptable attaque de Salisbury" et "reprendre en main fermement d'éventuels programmes qui n'auraient pas été déclarés à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques", en allusion au programme "Novichok" mis au point par la Russie et pointé par la Première ministre britannique Theresa May.M. Macron a en outre "informé le président russe des mesures prises pour assurer la sécurité de nos concitoyens" en la matière.Enfin, selon le communiqué, il a "redit sa conviction que sur une base clarifiée, la coopération entre l'Europe et la Russie, essentielle à la sécurité du continent européen, était dans l'intérêt de nos pays".(©AFP / 19 mars 2018 14h43)