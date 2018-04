Macron insiste auprès de Merkel sur la "solidarité" en zone euro

Le président français a plaidé jeudi à Berlin pour l'introduction de davantage de solidarité financière entre pays de la zone euro pour éviter de nouvelles crises, face au scepticisme de l'Allemagne sur la question."Sur le plan économique et monétaire, nous devons mieux réarticuler responsabilité et solidarité" pour les pays concernés, a déclaré à la presse le chef de l'Etat français aux côtés de la chancelière Angela Merkel."Aucune union monétaire ne subsiste s’il n’y a pas des éléments de convergence et donc ce sur quoi nous voulons travailler, ce sont des éléments plus incitatifs et cohérents qui permettent une bonne solidarité au sein de l’Union monétaire", a-t-il ajouté.Concrètement, parmi les projets de refondation de l'Europe, la France appelle de ses voeux la création d'un budget autonome de la zone euro pour soutenir les investissements, ou encore la création d'un poste de ministre des Finances de l'Union monétaire.L'Allemagne, qui redoute traditionnellement de devoir payer pour des pays trop dépensiers, est très sceptique.Angela Merkel l'a laissé entendre jeudi en insistant surtout sur le fait que les Etats devaient eux-mêmes chacun de leur côté faire des "efforts nationaux", des économies et des réformes pour rendre leurs économies plus compétitives."Nous sommes d'accord qu'il y a besoin de solidarité en Europe mais que la compétitivité est nécessaire", a-t-elle dit.Alors que M. Macron a qualifié la refonte de la zone euro comme "le coeur" de ce qu'il souhaite faire en Europe, Mme Merkel n'a mentionné le sujet qu'en dernier dans sa liste de réformes nécessaires en Europe, après une politique migratoire ou une politique étrangère communes."Je pense que nous apportons d'autres éléments" que ceux de la France dans la discussion en cours, a-t-elle dit, "mais je pense que la somme de nos propositions pourra permettre au final d'arriver à un bon résultat", a dit Angela Merkel.Berlin et Paris ont en effet pour objectif de présenter une feuille de route commune pour des réformes de l'Europe post-Brexit en juin en vue d'un sommet européen sur le sujet. Un conseil ministériel franco-allemand préparatoire est programmé le 19 juin.(©AFP / 19 avril 2018 15h28)