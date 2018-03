Macron: les véhicules quasi-autonomes pourront être expérimentés à partir de 2019

GROUPE PSA

Paris - La France aura dès 2019 le cadre législatif qui permettra d'expérimenter sur les routes les véhicules autonomes de niveau 4 (autonomie quasi-totale), a indiqué jeudi le président de la République Emmanuel Macron en présentant la stratégie française sur l'intelligence artificielle.Les voitures de niveau 4 dispensent totalement le conducteur de tout devoir de vigilance. Elles lui permettent de s'engager dans d'autres tâches que la conduite telles que regarder un film ou travailler sur un écran.L'automatisation de la conduite reste cependant limitée à certaines routes telles que les autoroutes, et à des conditions météorologiques classiques, à la différence du niveau 5 qui ne met aucune contrainte.La France va présenter "courant" avril sa stratégie pour la voiture autonome, a expliqué Emmanuel Macron, soulignant qu'il s'agissait de mettre le pays "à la pointe de l'expérimentation et de l'industrialisation" en la matière."Dès le début de l'année prochaine nous disposerons du cadre législatif autorisant les expérimentations qui sera inclus" dans la future loi Pacte, a indiqué le président de la République."D'ici 2022", la France sera également dotée d'un "cadre de régulation" permettant la circulation des véhicules autonomes, a-t-il indiqué.Vus comme l'un des axes principaux de développement de la mobilité individuelle ou collective à moyen terme, les véhicules autonomes font l'objet d'un effort massif de recherche et développement, de la part de constructeurs et équipementiers, mais aussi de géants d'internet comme Google et des start-up, sans oublier des universités.En l'état actuel de la législation française, née de la convention internationale de Vienne en cours de renégociation, les véhicules autonomes ne sont pas autorisés à circuler sur route ouverte, sans personne au volant.Les grands industriels français, les groupes Renault et PSA, travaillent néanmoins d'arrache-pied à cette technologie, de même que l'équipementier Valeo, associé en particulier au groupe aéronautique Safran, ou encore les sociétés d'ingénierie Akka, Altran, Alten et Segula, au profit de clients tiers.lby/jri/eb(©AFP / 29 mars 2018 14h55)