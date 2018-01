Macron: priorité à la reconstruction au Moyen-Orient après la victoire militaire contre l'EI

Toulon - L'organisation Etat islamique (EI) en Irak et en Syrie est "presque totalement défaite", la victoire militaire interviendra "dans les prochaines semaines" et la priorité est désormais à la reconstruction, a affirmé vendredi le président français Emmanuel Macron."Aujourd'hui, grâce aux efforts de toutes les nations impliquées, l'organisation militaire de Daech (acronyme arabe de l'EI, ndr) au Levant est presque totalement défaite. Je suis confiant que dans les prochaines semaines nous parviendrons à cette victoire militaire sur le terrain", a déclaré M. Macron lors de ses voeux aux armées françaises à Toulon (sud-est)."Je veux désormais que nous nous engagions résolument dans la stabilisation, la reconstruction et l'aide aux populations avec nos partenaires", a-t-il ajouté."Ce ne sera pas la fin de ce combat, mais nous adapterons notre dispositif national en fonction de la situation opérationnelle au cours de cette année", a-t-il souligné, alors que quelque 1.200 militaires français participent aux efforts de la coalition internationale emmenée par les Etats-Unis au Levant.Mercredi le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson avait annoncé que l'armée américaine resterait en Syrie jusqu'à ce que le groupe EI soit totalement vaincu, mais aussi pour contrer l'influence iranienne et, au bout du compte, aider à chasser le président Bachar al-Assad.La mission militaire continuera d'avoir comme objectif prioritaire "que l'EI ne refasse pas surface", avait-il dit. "L'EI a actuellement un pied dans la tombe, et en gardant une présence militaire américaine en Syrie, il en aura bientôt deux".(©AFP / 19 janvier 2018 12h49)