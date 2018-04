Macron propose d'être un médiateur entre la Chine et le dalaï lama

Le président français Emmanuel Macron a proposé mercredi d'agir comme médiateur entre le dalaï lama et la Chine pour résoudre la crise au Tibet."Si la France peut être utile pour régler la situation entre le dalaï lama et son peuple, et la Chine, je ferai de mon mieux", a affirmé M. Macron lors d'une discussion avec des étudiants à l'université de George Washington, dans la capitale fédérale américaine."Je ressens des premiers signaux que le président (chinois) veut bouger, je l'espère", a continué le président français, qui a toutefois écarté l'idée d'une rencontre en France avec le chef spirituel des Tibétains."Si je le rencontre, cela créera une crise avec la Chine", a-t-il admis, rappelant toutefois qu'il avait rencontré le dalaï lama pendant la campagne électorale française.Le rencontrer à Paris "sans condition préalable, juste pour envoyer un signal, je pense que ce serait inutile et contreproductif", a-t-il dit.(©AFP / 25 avril 2018 23h16)