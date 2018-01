Macron, qui ira aux Etats-Unis en avril, a poussé Trump à venir à Davos

Davos (Suisse) - Emmanuel Macron a expliqué mercredi avoir "beaucoup poussé" Donald Trump à venir au Forum de Davos et précisé qu'il se rendrait aux Etats-Unis en avril, à son invitation, en réaffirmant son "amitié" pour le président américain."Je l'ai eu au téléphone et je lui ai vivement recommandé de venir à Davos, pour expliquer sa stratégie et se plonger dans ce bain, se confronter à d'autres idées, être avec nous dans ce multilatéralisme un peu informel", a dit M. Macron dans une interview à la radio-télévision suisse RTS."Cette relation personnelle (avec lui) est pour moi très forte, j'y suis très attaché. Et les Etats-Unis sont notre partenaire" sur la lutte contre le terrorisme, l'avenir de la Syrie ou encore la paix au Proche-Orient. "Si nous nous fâchons avec eux, nous ne pouvons plus agir", a-t-il souligné."J'ai des désaccords avec lui sur la méthode, mais sur la finalité on est d'accord. Nous devons travailler avec eux. La France n'a jamais construit une vraie stratégie pour changer le monde sans les Etats-Unis", a poursuivi le président français.A la question "Donald Trump est-il dangereux", il a répondu: "je pense qu'il est parfois imprévisible, ça peut insécuriser des gens, mais je ne l'ai jamais pris en flagrant délit d'incohérence sur l'objectif recherché".Evoquant sa venue à Davos, Emmanuel Macron a par ailleurs estimé que la France était "réconciliée avec la mondialisation, la réussite économique" mais restait "attachée à une forme de justice" et "n'aimait pas l'argent pour l'argent" qui "n'est pas une fin en soi"."La France se régénère. Ce n'est pas un pays qui se réforme, mais un pays de fakir, qui d'un seul coup trouve la force vitale de faire quelque chose qui lui est propre. C'est un pays qui va se cabrer pendant beaucoup de temps car le monde peut tourner, il estime avoir raison avec ce qu'il a. Vous ne le réformerez qu'en expliquant la cohérence" du projet et "que nous ne sommes pas là pour nous adapter à la mondialisation mais pour la définir. Nous avons un rôle historique à jouer dans la mondialisation", a-t-il affirmé.Quant aux réformes en cours, pour lui "on n'a jamais autant travaillé avec une telle intensité à ce niveau de la République, parce que cette grande transformation on doit la faire en même temps et à tous les niveaux (...). Et si on commence à dire +on peut remettre cela à demain+, c'est déjà trop tard ! Je suis obsédé par les résultats", a-t-il conclu.Interrogé enfin sur le traité que l'UE négocie avec la Suisse, il a estimé que comme pour la Grande-Bretagne, il ne pouvait y avoir du cherry picking (choix au cas pas cas) des domaines d'accès au marché unique européen.(©AFP / 25 janvier 2018 00h50)