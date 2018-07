Macron reçoit May vendredi sur son lieu de vacances dans le sud de la France

Paris - Le président français Emmanuel Macron va recevoir la Première ministre britannique Theresa May vendredi au fort de Brégançon, son lieu de vacances dans le sud-est de la France, a annoncé mardi l'Élysée.Les discussions devraient notamment porter sur le Brexit, alors que les négociations piétinent sur la conclusion d'un accord d'ici à la mi-octobre entre l'Union européenne et le Royaume-Uni afin d'organiser leur divorce et jeter les bases de leur relation future.Après une réunion de travail, Theresa May et son époux Philip seront invités à un dîner privé par le couple Macron dans la résidence présidentielle où le chef de l'État passera ses vacances cet été.En visite lundi à Paris, le nouveau chef de la diplomatie britannique, Jeremy Hunt, s'est déclaré "préoccupé" par le "vrai risque d'un Brexit sans accord"."Le gouvernement britannique a proposé une solution mais je crains que beaucoup de gens pensent dans l'UE qu'il suffirait d'attendre encore pour un changement de ligne de la Grande-Bretagne", a-t-il déclaré sur France Inter.Emmanuel Macron s'était rendu à la mi-janvier à Sandhurst, près de Londres, pour participer au sommet franco-britannique qui avait essentiellement porté sur le dossier migratoire et la situation à Calais.Theresa May sera la première personnalité invitée par Emmanuel Macron au fort de Brégançon, dont l'Élysée a récemment repris la gestion au Centre des monuments nationaux (CMN) afin qu'il redevienne un lieu de vacances d'été pour le président et que ce dernier puisse y accueillir des hôtes internationaux.(©AFP / 31 juillet 2018 14h58)