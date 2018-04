Macron rencontre Merkel le 19 avril à Berlin sur les chantiers européens

Paris (France) - Le président français Emmanuel Macron rencontrera le 19 avril à Berlin la chancelière Angela Merkel pour une séance de travail de quatre heures sur les grands chantiers européens, a annoncé l'Elysée vendredi.A cette occasion seront notamment évoquées les questions commerciales et la réforme de la zone euro, a précisé la présidence française devant la presse.M. Macron avait annoncé au cours du sommet européen fin mars qu'il comptait se rendre en Allemagne en avril pour préparer avec Berlin une "feuille de route" sur la réforme de la zone euro, afin de la soumettre à ses partenaires européens au sommet de juin.La France veut en particulier doter la zone euro de son propre budget pour faire du groupe des 19 pays qui ont adopté la monnaie commune le fer de lance d'une relance globale de l'Europe et de politiques communes ambitieuses.La partie s'annonce difficile pour Paris puisque que huit pays du nord de l'Union européenne (UE) ont déjà exprimé leurs réticences, réclamant avant tout davantage de discipline budgétaire pour tous, afin d'éviter de devoir renflouer des Etats membres trop dépensiers en cas de crise.Outre Angela Merkel, qui affiche un soutien prudent au président français, Paris cherche d'autres alliés pour sa réforme. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a ainsi invité début avril l'Espagne et l'Italie à se joindre à la mise au point de la feuille de route franco-allemande.Le voyage à Berlin d'Emmanuel Macron interviendra deux jours après un discours devant le Parlement européen, où il devrait à nouveau plaider pour des réformes et une relance de la zone euro et de l'UE.(©AFP / 13 avril 2018 14h17)