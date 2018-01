Macron va inviter 80 dirigeants le 11 novembre en France pour le centenaire de la Première guerre mondiale

Paris - Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi qu'il allait inviter environ 80 dirigeants pour célébrer, le 11 novembre, le centenaire de la fin de la Première guerre mondiale."J'inviterai le 11 novembre à Paris près de 80 chefs d'Etat et de gouvernement des pays belligérants", a annoncé le président au cours de ses voeux au corps diplomatique à Paris."Ce centenaire doit aussi éclairer notre présent et les exigences morales qu'il nous impose", a développé le président français."Nous ne devons pas faire bégayer l'histoire et il faut nous souvenir que nos peuples, ou dirais-je plutôt leurs dirigeants, furent parfois des somnambules à oublier leurs devoirs moraux ou à ne pas lire ce qui se jouait au sein de nos nations", a-t-il ajouté.Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé l'organisation, début 2019, d'une conférence sur les peuples autochtones, qui associera l'Unesco."Je me réjouis que (...) nous puissions engager début 2019 une conférence sur les peuples premiers", a déclaré M. Macron, évoquant "un travail important pour éveiller cette conscience essentielle dans nombre de nos pays".(©AFP / 04 janvier 2018 16h43)