Macron veut la publication de l'algorithme de Parcoursup

Paris - Le président de la République Emmanuel Macron veut que soit publié l'algorithme de la plateforme d'orientation universitaire Parcoursup, et plus généralement tous les algorithmes utilisés par l'Etat, a-t-il indiqué jeudi en présentant la stratégie de la France en matière d'intelligence artificielle.Il faut que "par défaut et sauf exception" les algorithmes utilisés par l'Etat soient publiés, a indiqué le chef de l'Etat, "à commencer par Parcoursup".Le pouvoir croissant des algorithmes et l'opacité qui règne fréquemment sur la manière dont ils arrivent à leurs conclusions inquiètent les défenseurs des droits des citoyens.Le rapport du député Villani sur l'intelligence artificielle insiste sur la nécessité de travailler sur les "boites noires" que constituent certains algorithmes, dont parfois personne ne comprend comment ils en arrivent à leurs conclusions, pas même leurs développeurs.Emmanuel Macron a préconisé par ailleurs préconisé la création d'un "Giec de l'intelligence artificielle", un groupe d'experts internationaux chargés de travailler sur les questions d'éthique soulevées par les systèmes d'intelligence artificielle.Le Giec, groupe des experts du climat de l'ONU, a établi le rôle des activités humaines dans le réchauffement et conduit à faire avancer les négociations mondiales pour limiter les gaz à effet de serre.(©AFP / 29 mars 2018 15h51)