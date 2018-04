Madagascar: Un tué, 16 blessés au cours d'une manifestation de l'opposition (hôpital)

Antananarivo - Une personne a été tuée et 16 blessées samedi dans Antananarivo au cours de violences entre policiers et des milliers d'opposants à une nouvelle loi électorale, à quelques mois d'un scrutin général."Nous avons reçu 17 blessés aujourd'hui, l'un d'eux a depuis succombé", a déclaré à l'AFP Olivat Alison Aimée Rakoto, chef de l'hôpital HJRA d'Antananarivo.La manifestation avait été interdite mardi par les autorités locales et les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes contre les manifestants qui ont répliqué en lançant des pierres, a constaté un journaliste de l'AFP.L'opposition avait déclaré vouloir maintenir son initiative pour protester contre "l'adoption scandaleuse de trois lois électorales" début avril par le Parlement.L'opposition accuse le régime du président Hery Rajaonarimampianina de vouloir la museler, à quelques mois des élections présidentielle et législatives prévues pour la fin de l'année.(©AFP / 21 avril 2018 14h08)