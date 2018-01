Mahmoud Abbas exhorte les Européens à reconnaître la Palestine

En froid avec l'administration Trump, le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé lundi à Bruxelles les 28 Etats membres de l'UE à reconnaître "rapidement" la Palestine comme un Etat indépendant."Nous considérons vraiment l'Union européenne comme une véritable partenaire et amie et pour cette raison, nous appelons ses Etats membres à reconnaître rapidement l'Etat de Palestine", a plaidé M. Abbas, venu chercher le soutien des Européens après la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme la capitale d'Israël.Le président de l'Autorité palestinienne (AP) a estimé qu'"il n'y a pas de contradiction entre une reconnaissance et la reprise des négociations" de paix avec Israël.Il a été reçu par la cheffe de la diplomatie de l'UE, Federica Mogherini, et les 28 ministres des Affaires étrangères, en marge de leur réunion mensuelle, comme l'avait été le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu le 11 décembre.En l'accueillant, Mme Mogherini a redit "l'engagement ferme de l'UE pour la solution à deux Etats" (israélien et palestinien), "avec Jérusalem comme capitale partagée"."Ce n'est pas le moment de se désengager" du processus de paix, a lancé Mme Mogherini alors que la direction palestinienne refuse désormais de considérer les Etats-Unis comme un médiateur "légitime" et que Mahmoud Abbas a accusé Israël d'avoir "mis fin" aux accords de paix d'Oslo (1993), censés conduire à un règlement négocié du conflit israélo-palestinien.La visite de Mahmoud Abbas à Bruxelles coïncide avec une tournée sous tension du vice-président américain Mike Pence au Proche-Orient (Egypte, Jordanie et Israël), boycottée par les dirigeants palestiniens.Au moment où le président palestinien s'exprimait à Bruxelles, M. Pence annonçait devant le parlement israélien que l'ambassade américaine en Israël ouvrirait à Jérusalem avant fin 2019.L'UE veut contribuer à relancer les négociations de paix pour sauvegarder la solution à deux Etats, mais la reconnaissance d'un Etat palestinien n'est pas aujourd'hui sur la table. Certains Etats-membres pourraient cependant bientôt franchir le pas, comme la Slovénie, selon des sources palestiniennes.Tout au plus, selon des diplomates, les Européens pourraient proposer la perspective d'un "accord d'association" entre l'UE et l'AP, comme il en existe un avec Israël.La France et l'Espagne, notamment, sont favorables à l'idée. "Nous voulons passer d'un accord intérimaire à un accord d'association et qu'on engage dès à présent un processus dans cette direction", a plaidé à son arrivée le ministre français Jean-Yves Le Drian."Je pense qu'on doit demander (à Abbas) de modérer la réponse aux décisions (américaines) que nous avons nous-mêmes désapprouvées. Et aider autant que nous pouvons", a argué l'Espagnol Alfonso Dastis."Nous n'en sommes qu'à une étape très préliminaire", a déjà prévenu un haut responsable européen, expliquant qu'un accord d'association ne pourrait être signé et ratifié qu'à condition que l'UE ait reconnu la Palestine comme un Etat indépendant.Malgré le rappel constant des "positions inchangées" de l'UE - sur la solution à deux Etats dans les frontières de 1967, la colonisation israélienne ou le statut de Jérusalem -, les 28 ne peuvent masquer des "divergences de vue et des différences d'approche", reconnaît-on à Bruxelles.Mme Mogherini a néanmoins promis que l'UE, premier bailleur de l'AP, poursuivrait son aide financière après le gel partiel des fonds américains à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNWRA). Une sanction qui, selon M. Abbas, revient à "abandonner les réfugiés palestiniens".Une réunion du groupe international des donateurs pour la Palestine est programmée le 31 janvier à Bruxelles.Si le conflit israélo-palestinien est le plat de résistance de la réunion ministérielle, les discussions ont porté aussi sur deux autres préoccupations: la Libye, où l'UE s'applique à soutenir les efforts de l'ONU pour aider des migrants retenus dans des centres de détention à retourner dans leur pays, et l'Iran, après la remise en cause par Donald Trump de l'accord nucléaire.Les trois pays européens signataires de l'accord (France, Royaume-Uni et Allemagne) et Mme Mogherini n'ont pas révélé comment ils comptaient répondre à l'ultimatum du président américain, qui réclame d'ici le 12 mai un accord de suivi pour pérenniser certaines clauses du pacte nucléaire, mais veut aussi interdire à Téhéran de développer des missiles balistiques.Les 28 ont également adopté lundi des sanctions contre sept hauts responsables du régime vénézuélien, en raison de la répression de l'opposition, et contre 17 Nord-Coréens impliqués dans les tests nucléaires et de missiles de Pyongyang.(©AFP / 22 janvier 2018 17h23)