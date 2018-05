Mahmoud Abbas présente des excuses après des propos jugés antisémites

Le président palestinien Mahmoud Abbas a présenté vendredi des excuses après des propos très largement dénoncés comme antisémites sur les causes des massacres perpétrés contre les juifs dans le passé."Si mes propos devant le Conseil national palestinien ont offensé des gens, en particulier des gens de confession juive, je leur présente mes excuses", a déclaré M. Abbas dans un communiqué où il réaffirme condamner l'Holocauste et "l'antisémitisme sous toutes ses formes".M. Abbas s'est attiré un rare consensus de condamnations de la part des Israéliens, des Américains, des Européens et de l'ONU après des propos prononcés lundi soir devant le Conseil national palestinien, suggérant que les massacres perpétrés contre les juifs d'Europe durant l'Histoire étaient moins dus à l'antisémitisme qu'à leur rôle dans la société, notamment dans le secteur bancaire."Je voudrais assurer à tous que telle n'était pas mon intention (de les offenser) et réaffirmer mon respect total pour la religion juive, ainsi que pour toutes les religions monothéistes", a dit M. Abbas vendredi.(©AFP / 04 mai 2018 12h52)