Malaisie: Mahathir Mohamad revient au pouvoir à 92 ans

Mahathir Mohamad a prêté serment jeudi comme Premier ministre de la Malaisie, devenant à 92 ans le plus vieux dirigeant élu au monde, au lendemain de la victoire historique de l'opposition aux législatives qui a sonné le glas d'une coalition au pouvoir depuis 61 ans.Quinze ans après avoir quitté le pouvoir, Mahathir Mohamad, Premier ministre de 1981 à 2003, a effectué un retour spectaculaire sur le devant de la scène politique en évinçant son ex-protégé, le Premier ministre sortant Najib Razak, infligeant une défaite cinglante au Barisan Nasional (Front national, BN), la coalition qui dirigeait le pays depuis l'indépendance en 1957 de l'ex-colonie britannique.A la tête d'une coalition d'opposition formée de nombreux politiciens qui s'étaient opposés à lui du temps où il était chef du gouvernement, Mahathir Mohamad a déjoué tous les pronostics en réussissant à déloger Najib Razak, au pouvoir depuis 2009 mais empêtré dans un énorme scandale de détournements de fonds.Mahathir Mohamad a promis de le faire traduire en justice pour répondre des accusations de détournements au détriment du fonds souverain 1MDB, créé par Najib Razak à son arrivée au pouvoir en 2009 et aujourd'hui endetté à hauteur de 10 milliards d'euros.Depuis 2015, la Malaisie est secouée par ce scandale de corruption qui fait l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays, notamment en Suisse, à Singapour et aux Etats-Unis.Le gouvernement sortant a aussi été accusé d'avoir effectué peu avant les élections un redécoupage électoral favorable à sa coalition, certains dénonçant une fraude électorale avec l'apparition de personnes décédées sur les listes d'émargement.(©AFP / 10 mai 2018 17h46)