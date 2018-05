Malaisie: cinq raisons d'une probable victoire du Premier ministre aux législatives

Kuala Lumpur - Le Premier ministre malaisien, Najib Razak, englué dans un vaste scandale financier, est confronté aux critiques d'électeurs mécontents de l'augmentation du coût de la vie et à la menace d'une opposition revigorée pour les législatives mercredi, mais il devrait néanmoins remporter le scrutin.Voici cinq raisons pour lesquelles Najib, qui dirige depuis six ans la coalition gouvernementale, devrait se maintenir à son poste.- Un scandale? Quel scandale? -L'affaire 1MDB a fait les titres de la presse internationale mais le scandale a disparu des esprits de nombreux Malaisiens et il semble peu probable qu'elle fasse trébucher à elle seule le Premier ministre.Des milliards d'euros ont été détournés de ce fonds souverain crée par Najib à son arrivée au pouvoir en 2009 pour moderniser l'économie. L'argent aurait été utilisé pour l'achat de nombreux biens immobiliers de luxe aux Etats-Unis et un yacht, tandis que d'importantes sommes ont mystérieusement atterri sur des comptes personnels de Najib. Ce dernier et 1MDB ont toujours nié tout acte répréhensible.L'affaire 1MDB, qui a éclaté il y a environ deux ans après des révélations du Wall Street Journal, ne fait plus partie des principaux griefs d'électeurs davantage préoccupés par "la hausse du coût de la vie, en particulier l'augmentation des prix de la nourriture", a déclaré à l'AFP Charles Santiago, député du Parti d'Action Démocratique (opposition).- Redécoupage électoral -Les accusations de fraude électorale et de favoritisme à l'égard de la coalition du Barisan Nasional (Front national, BN), formée de partis au pouvoir depuis l'indépendance de l'ex-colonie britannique en 1957, ne sont pas nouvelles, mais Najib va plus loin que tout autre dirigeant pour se maintenir au pouvoir, estiment des analystes.Un redécoupage électoral effectué en mars a crée des circonscriptions comportant beaucoup d'électeurs de l'ethnie des Malais, majorité musulmane soutenant traditionnellement la coalition au pouvoir. Des représentants de la société civile ont dénoncé des tentatives de triche de la part de la coalition au pouvoir, affirmant que des millions d'électeurs sans adresse et même des personnes décédées étaient ainsi apparues sur les listes électorales.- La carte des Malais -Najib protège les Malais, qui représentent jusqu'à 60% des électeurs de ce pays d'Asie du Sud-Est de 32 millions d'habitants, en distribuant des sommes d'argent liquide destinées à des fonctionnaires et des personnes à faibles revenus, selon des observateurs.Le Premier ministre a en outre mis en garde contre une victoire de l'opposition, qui tente de se présenter comme un front davantage multiethnique que le BN, en parlant d'un "cauchemar" pour les Malais autochtones, susceptibles de perdre leur place privilégiée dans la société.- Divisions de l'opposition -Les quatre partis formant la coalition d'opposition, le Pacte de l'Espoir, ont profité d'un grand bond en avant lorsque le charismatique ex-Premier ministre Mahathir Mohamad a été désigné comme le candidat au poste de Premier ministre en cas de victoire.Mais c'est probablement insuffisant pour une opposition rongée pendant longtemps par les divisions internes. Une précédente coalition d'opposition s'était désagrégée en 2015 à la suite d'une dispute entre deux formations. Ainsi, le Parti islamique malaisien (PAN) présente ses propres candidats au scrutin de mercredi, ce qui pourrait diviser les électeurs de l'opposition.Cette dernière sera en outre privée de son ex-dirigeant, Anwar Ibrahim, qui purge une peine de cinq ans de prison pour sodomie, à l'issue d'un procès qu'il a toujours dénoncé comme une affaire montée de toutes pièces pour l'écarter de la scène politique.- Économie robuste -Les efforts de Najib pour se maintenir au pouvoir ont été favorisés par le rebond de l'économie malaisienne, qui a enregistré en 2017 une croissance de 5,9%, la meilleur performance depuis trois ans.Les mesures du gouvernement en faveur des bas salaires ont entraîné une hausse des dépenses des ménages, auxquelles s'ajoute un boom des exportations. Une récente hausse des prix du pétrole va également profiter à ce pays qui dispose de gisements d'or noir.(©AFP / 07 mai 2018 06h16)