Malaisie: interdiction de quitter le pays pour l'ex-Premier ministre

Défait mercredi lors des élections législatives en Malaisie, l'ancien Premier ministre Najib Razak et son épouse Rosmah Mansor ont interdiction de quitter le pays, a annoncé samedi le chef de l'immigration."Le ministère de l'Immigration vient de blacklister Najib et Rosmah afin de les empêcher de quitter le pays", a déclaré à l'AFP Mustafar Ali, directeur général de ce ministère.L'ex-Premier ministre, qui était au pouvoir depuis 2009, a affirmé dans un tweet "respecter cette décision" et assuré qu'il "restera dans le pays avec (s)a famille".M. Najib a ensuite annoncé lors d'une conférence de presse qu'il quittait la tête de la coalition Barisan Nasional et de son principal parti, l'Organisation nationale des Malais unis (UMNO), après la victoire historique de l'opposition aux législatives qui a sonné le glas d'une coalition au pouvoir depuis l'indépendance de l'ex-colonie britannique en 1957.Avant l'annonce du ministère de l'Immigration, des rumeurs avaient enflé sur les réseaux sociaux selon lesquelles il était sur le point d'embarquer sur un vol pour l'Indonésie en compagnie de son épouse Mme Rosmah. Celle-ci, réputée pour son amour des voyages de luxe et sa collection de sacs à main de grandes maisons, est devenue très impopulaire.De son côté, M. Najib assurait sur Twitter qu'il n'envisageait qu'une "petite pause" et serait de retour la semaine prochaine.Une foule en colère s'était alors rendue vers un aéroport proche de Kuala Lumpur, d'où le couple était censé décoller, afin de l'empêcher de partir. La police anti-émeutes s'était déployée autour de l'aéroport.La foule a ainsi bloqué un véhicule blanc aux vitres teintées pour vérifier qui était à l'intérieur. "Je hais Rosmah", criait un homme."Nous avons le droit de savoir qui est à l'intérieur du véhicule", a déclaré Raja Singham, un homme d'affaires âgé de 49 ans qui se trouvait dans la foule. "En tant que citoyen, je me battrai pour cela. Nous avons souffert depuis tant d'années. Je ne veux pas qu'ils s'enfuient du pays".Depuis la défaite de la coalition menée par M. Najib, des spéculations allaient bon train selon lesquelles le couple pourrait fuir le pays.(©AFP / 12 mai 2018 09h39)