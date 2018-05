Malaisie: l'ex-opposant Anwar Ibrahim, gracié, a été libéré

Kuala Lumpur - L'ex-dirigeant de l'opposition malaisienne, Anwar Ibrahim, a été libéré mercredi après avoir passé trois ans en prison pour une condamnation pour sodomie et obtenu une grâce qui ouvre la voie à son retour au sommet de la politique.Souriant, vêtu d'un costume noir, Anwar est sorti d'un hôpital de Kuala Lumpur où il avait été admis pour une opération à l'épaule sous le régime de la détention, saluant une foule de journalistes avant de quitter les lieux dans une voiture sans faire de déclaration.Il devait se rendre à une audience avec le roi de Malaisie et s'exprimer dans l'après-midi en public avant d'assister à un rassemblement dans la soirée, a indiqué son parti politique.Agé de 70 ans, Anwar a été gracié par le roi. Il avait été condamné en 2015 à cinq ans de prison pour sodomie et a passé trois ans derrière les barreaux.Sa libération marque un spectaculaire retournement de situation politique dans ce pays d'Asie du Sud-Est de 32 millions d'habitants, après la défaite historique aux législatives du 10 mai de la coalition au pouvoir depuis 61 ans, sous laquelle Anwar avait été emprisonné.Les élections ont été remportées par la coalition dirigée par Mahathir Mohamad, qui avait effectué son retour sur le devant de la scène politique à l'âge de 92 ans, était s'était réconcilié avec Anwar, son ex-ennemi juré.Mahathir s'était engagé, en cas de victoire aux législatives lui permettant de devenir Premier ministre, de céder la place à Anwar une fois que ce dernier serait libéré. Redevenu Premier ministre après avoir occupé ce poste une première fois (1983-2001), Mahathir a déclaré cette semaine qu'il comptait rester Premier ministre un ou deux ans.(©AFP / 16 mai 2018 04h20)