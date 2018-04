Malaisie: première peine de prison pour désinformation

Un Danois d'origine yéménite s'est vu infliger lundi en Malaisie une semaine de prison pour désinformation, première personne à être condamnée en vertu d'une nouvelle loi controversée prévoyant jusqu'à six ans d'emprisonnement pour dissémination de fausses nouvelles.Comparaissant devant un tribunal de Kuala Lumpur, Salah Salem Saleh Sulaiman a reconnu avoir réalisé et publié une vidéo sur YouTube accusant les services d'urgence d'avoir réagi lentement pour secourir un Palestinien membre du Hamas abattu de plusieurs coups de feu le 21 avril dans la capitale.Les autorités malaisiennes ont contesté ces affirmations.L'auteur de la vidéo a déclaré aux juges qu'il était en Malaisie pour une dizaine de jours et n'était pas au courant de la législation de ce pays d'Asie du Sud-Est."Je reconnais avoir commis une erreur car je ne me suis pas renseigné sur les lois de ce pays", a déclaré le prévenu au tribunal, en anglais, les mains tremblantes.La vidéo incriminée, d'une durée de deux minutes, a été projetée lors de l'audience. Sulaiman s'y exprime en arabe et se plaint de la lente réaction de la police et des services d'urgence après les coups de feu ayant abattu le Palestinien.Conformément à la nouvelle législation adoptée début avril et vivement critiquée par les défenseurs des droits de l'homme redoutant qu'elle ne soit utilisée pour réprimer toute dissidence, le tribunal a condamné Sulaiman à une peine d'une semaine de prison couvrant la détention provisoire après son arrestation le 23 avril. Il s'est aussi vu infliger une amende de 10.000 ringgit (2.100 euros).Le Palestinien, Fadi el-Batch, un expert dans la fabrication de roquettes, selon les autorités malaisiennes, avait été abattu de plusieurs balles tirées par deux hommes circulant à moto. Israël a nié toute implication dans l'assassinat.(©AFP / 30 avril 2018 10h43)