Malaisie: sacs à main de luxe, bijoux et argent saisis chez l'ex-Premier ministre

Pas moins de 72 valises remplies d'argent liquide, de bijoux et de nombreux sacs à main de luxe ont été saisis lors de perquisitions vendredi visant l'ex-Premier ministre Najib Razak, mis en cause dans un énorme scandale de détournements de fonds.Ces événements accentuent les risques encourus sur le plan judiciaire par M. Najib, une semaine seulement après son cuisant échec aux élections législatives face à la coalition emmenée par Mahathir Mohamad, le nouveau Premier ministre âgé de 92 ans, qui a promis de relancer les investigations sur ce scandale qui secoue la Malaisie depuis 2015.Se retrouvant face à de nombreux journalistes alors qu'il se rendait dans une mosquée de la capitale Kuala Lumpur pour la grande prière du vendredi, M. Najib, visiblement bouleversé et anxieux, s'est refusé à tout commentaire.Interrogé par un journaliste de l'AFP, M. Najib lui a tapoté sur le bras en disant: "plus tard, plus tard".La police a indiqué que vu l'ampleur des saisies de liquidités et de bijoux, ainsi que de 284 cartons contenant des sacs à main de grandes marques comme Hermès et Vuitton, une estimation totale nécessiterait un peu de temps."Je ne peux pas fournir d'estimation des biens. Nous avons scellé les sacs, mais nous savons qu'ils contiennent de l'argent et des bijoux", a déclaré le chef du département de la criminalité financière de la police, Amar Singh, à des journalistes près d'un immeuble de standing dans le centre de Kuala Lumpur où les perquisitions ont été réalisées.Les 72 valises étaient remplies de grandes quantités de "diverses devises parmi lesquelles des ringgit malaisiens et des dollars américains, des montres et des bijoux", a ajouté M. Singh, soulignant que le nombre de bijoux était "plutôt élevé".Une vague de perquisitions lancée mercredi a été effectuée dans la maison de M. Najib et d'autres endroits, peu après l'investiture de M. Mahathir, revenu sur le devant de la scène politique malaisienne après avoir été déjà Premier ministre pendant 22 ans (1981-2003).La police s'était jusqu'ici refusée à tout commentaire sur les perquisitions, mais vendredi, M. Singh a confirmé que ces opérations étaient liées aux investigations sur l'affaire de détournement de fonds au détriment de la société publique 1MDB, dans laquelle est empêtré M. Najib.L'ex-Premier ministre est soupçonné d'avoir détourné l'équivalent d'environ 640 millions d'euros au détriment du fonds souverain 1Malaysia Development Berhad (1MDB), créé par lui peu après son arrivée au pouvoir en 2009 pour moderniser la Malaisie, pays d'Asie du Sud-Est de 32 millions d'habitants à majorité musulmane.Ce fonds est endetté aujourd'hui à hauteur de 10 milliards d'euros et fait l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays, notamment à Singapour, en Suisse et aux Etats-Unis. M. Najib a toujours nié toute malversation.Cette affaire a largement contribué à la défaite aussi lourde qu'inattendue aux législatives du 10 mai de l'ancienne coalition, au pouvoir depuis l'indépendance en 1957 de l'ex-colonie britannique et dirigée par M. Najib.L'épouse de ce dernier, Rosmah Mansor, était très impopulaire en raison de ses dépenses extravagantes, notamment pour des sacs à main de grandes marques et des vêtements de luxe.Peu après l'intronisation de M. Mahathir, M. Najib s'est vu interdire de quitter la Malaisie, alors qu'il s'apprêtait à se rendre à l'étranger.Anwar Ibrahim, ex-dirigeant de l'opposition malaisienne tout juste sorti de prison, a déclaré jeudi à l'AFP s'attendre à ce que M. Najib soit lui-même emprisonné à son tour en raison des accusations de détournements de fonds à son encontre.Gracié et libéré mercredi après trois ans derrière les barreaux pour une condamnation en 2015 à cinq ans de prison pour sodomie, largement considérée comme politiquement motivée, M. Anwar avait soutenu aux législatives la coalition de M. Mahathir, son ancien ennemi juré avec lequel il s'est réconcilié.M. Mahathir a promis de céder la place à M. Anwar dans les deux ans.(©AFP / 18 mai 2018 11h34)