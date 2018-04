Malala quitte le Pakistan après une visite émouvante

La prix Nobel de la paix Malala Yousafzai a quitté lundi le Pakistan, après une visite de quatre jours pleine d'émotion, pour se rendre au Royaume-Uni, où elle vit depuis plus de cinq ans, a-t-on appris auprès des autorités pakistanaises."Malala Yousafzai et sa famille ont quitté Islamabad" pour "rentrer chez eux", a déclaré à l'AFP un responsable gouvernemental. Un cadre de l'aéroport d'Islamabad a confirmé son départ.Malala avait effectué un premier retour surprise au Pakistan jeudi, plus de cinq ans après y avoir été gravement blessée dans un attentat.Malala, prise pour cible en raison de sa campagne pour l'éducation des filles, s'est vue décerner le Prix Nobel de la paix en 2014, conjointement avec l'Indien Kailash Satyarthi, pour leur travail en faveur du droit à l'éducation pour les enfants."Ces cinq dernières années j'ai toujours rêvé de pouvoir revenir dans mon pays", avait-elle lancé quelque heures après son arrivée à Islamabad.Dimanche, Malala a brièvement visité la vallée de Swat, dont elle est originaire et où les talibans avaient tenté de la tuer."J'avais quitté Swat les yeux fermés et maintenant je reviens les yeux ouverts. Je suis extrêmement heureuse. Mon rêve est accompli", a-t-elle dit.Son voyage est un moment extrêmement symbolique pour les autorités pakistanaises, qui mettent souvent Swat en avant en tant que réussite dans la lutte contre les talibans et les groupes liés à Al-Qaïda.Depuis qu'elle a quitté le Pakistan, Malala, désormais âgée de 20 ans, est devenue une icône des droits des filles à l'éducation.Après avoir vécu avec sa famille à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, elle poursuit aujourd'hui des études à Oxford.(©AFP / 02 avril 2018 10h11)