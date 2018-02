Maldives: l'opposition demande l'aide de l'Inde et des États-Unis pour "évincer" le président

L'opposant maldivien Mohamed Nasheed a appelé mardi les gouvernements étrangers, en particulier l'Inde et les États-Unis, à l'aider à "évincer" le président Abdulla Yameen, dont la répression a plongé l'archipel dans le chaos politique."Le président Yameen a illégalement déclaré la loi martiale et s'est emparé de l'État. Nous devons l'évincer du pouvoir. Le peuple des Maldives a une requête légitime envers les gouvernements du monde, notamment l'Inde et les États-Unis", a déclaré l'ex-président dans un communiqué, réclamant une intervention militaire indienne et un blocage financier américain."Nous voudrions que le gouvernement indien envoie un représentant, appuyé par son armée, pour libérer les juges et les détenus politiques, dont l'ancien président Maumoon Abdul Gayoom, de leur détention et les ramener chez eux. Nous demandons une présence physique", a-t-il indiqué."Nous voudrions aussi que le gouvernement américain s'assure que les institutions financières américaines interrompent toutes les transactions en dollars des responsables du régime aux Maldives", poursuit le texte.Le président de la Cour suprême des Maldives et un autre juge de haut rang ont été arrêtés mardi lors d'un raid des forces de l'ordre conduit à l'aube, nouveau tour de vis du président Abdulla Yameen qui a décrété l'état d'urgence.Défiant l'ordre de libération d'éminents prisonniers politique par la Cour suprême, M. Yameen a intensifié ces derniers jours la répression contre ses opposants malgré les protestations et pressions internationales, ternissant l'image de ce haut-lieu du tourisme de luxe.(©AFP / 06 février 2018 08h57)