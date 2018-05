Malgré la trêve, Washington prépare toujours des sanctions contre la Chine

Les Etats-Unis continuent de préparer leurs sanctions commerciales contre la Chine annoncées en mars pour restreindre notamment les investissements chinois aux Etats-Unis, selon un communiqué de la Maison Blanche mardi.Cette annonce sème la confusion alors que le secrétaire américain au Trésor avait indiqué le 20 mai que les menaces de représailles commerciales sur la Chine étaient "suspendues" après que Pékin et Washington ont trouvé un "consensus" pour réduire le déficit commercial américain.Les restrictions sur les investissements "seront annoncées d'ici le 30 juin" pour une application "peu après", précise pourtant mardi la Maison Blanche, qui entend limiter la capacité de la Chine à acquérir des technologies américaines."Les Etats-Unis imposeront des tarifs de 25% sur 50 milliards de dollars de biens importés de Chine contenant des technologies importantes" et la liste finale des importations concernées sera annoncée "d'ici le 15 juin", poursuit-elle dans un communiqué. Là encore, Washington précise que ces taxes douanières additionnelles seront appliquées "peu après".Le 22 mars, le président américain avait signé "un memorandum ciblant l'agression économique de la Chine". La Maison Blanche avait alors évoqué des mesures punitives contre des importations chinoises d'un montant de quelque 50 milliards de dollars et pour limiter des investissements chinois afin de mettre un terme à ce qu'elle affirme être la concurrence déloyale de Pékin et le vol de propriété intellectuelle.Pékin avait annoncé des mesures de représailles sur des biens américains d'un montant équivalent.Mais le 19 mai, Washington et Pékin avaient annoncé une trêve dans leur guerre commerciale.La Chine, premier marché automobile mondial, avait ainsi annoncé la semaine dernière qu'elle allait réduire dès le 1er juillet ses droits de douane de 25% à 15% sur les voitures.Et vendredi, Donald Trump avait de son côté annoncé un accord pour régler le contentieux sur le groupe chinois de télécommunication ZTE. En contrepartie de la levée de l'interdiction d'exporter des composants américains, ZTE devra s'acquitter d'une amende de 1,3 milliard de dollars et changer ses dirigeants.(©AFP / 29 mai 2018 16h14)