Mali: le président Keïta candidat à sa réelection le 29 juillet

Bamako - Le président malien Ibrahima Boubacar Keïta sera candidat pour un second mandat lors de l'élection du 29 juillet, où il affrontera au moins une quinzaine d'adversaires, a annoncé lundi la présidence malienne ."Depuis sa résidence de Sébénikoro (banlieue de Bamako, NDLR), le président Ibrahim Boubacar Keïta a fait sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018", indique le compte Twitter officiel de la présidence malienne, qui précise que l'intégralité de sa déclaration serait diffusée dans la soirée par la télévision publique ORTM.Une photo montrant le président de 73 ans, debout derrière un pupitre sur lequel est inscrit "Déclaration de candidature - Ibrahima Boubacar Keïta - Bamako lundi 28 mai 2018", accompagne le tweet.Depuis plus de deux mois, des coalitions de dizaines d'associations et de partis de la majorité ont proclamé leur soutien à la candidature de M. Keïta, mais lui-même ne l'avait pas encore officiellement annoncée.Le journal télévisé de l'ORTM doit être diffusé à 20H45 (GMT et locales), avec 45 minutes de retard sur l'horaire habituel en raison du ramadan.Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes ont été en grande partie chassés et dispersés par une opération militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France, qui se poursuit actuellement.Mais des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU (Minusma), régulièrement visées par des attaques, malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les jihadistes.(©AFP / 28 mai 2018 20h41)