Manifestation des salariés d'Areva de La Hague

AREVA

Caen - De 200 à 250 salariés de l'usine Areva de La Hague ont bloqué la circulation lundi matin à des ronds points proches du site de retraitement des déchets nucléaires, selon les gendarmes."La circulation a été arrêtée. Seuls les bus scolaires pouvaient passer", entre 5h et 9h30 selon la gendarmerie. Mais des salariés ont pu accéder à l'usine par l'arrière du site, selon la même source.Selon l'Unsa, la manifestation a duré jusqu'à 10h30 et a entraîné plusieurs kilomètres de bouchons.Une réunion entre grévistes et direction a eu lieu lundi après-midi. Mais selon l'Unsa les syndicats ne sont "pas satisfaits".Selon la direction la réunion "a permis de renouer un dialogue social concret". "Le but n'était pas d'aboutir aujourd'hui à quelque chose", a déclaré à l'AFP Marie Brunel directrice de l'unité recyclage du groupe qui inclut l'usine de la Hague.Une nouvelle réunion entre direction et syndicats doit avoir lieu dans les 48 heures.Une assemblée générale des salariés est prévue mardi à 17h30, selon l'Unsa.Appuyés par la CGT, la CFDT et l'UNSA, les grévistes contestent la suppression de la possibilité de récupérer les jours fériés, que la direction ne veut plus compenser que financièrement.La direction n'entend pas revenir sur cette mesure de "compétitivité" mais elle a proposé qu'une partie de 13e mois puisse être "récupérée" sans le préavis actuellement prévu.La direction a "bon espoir que le travail reprenne" alors que l'arrêt de la production "pénalise le site", a indiqué Mme Brunel rappelant "les difficultés" du groupe.Selon la direction, le taux de grévistes est constant à 10% des salariés à horaires postés (concernés par la mesure) normalement présents sur site.Interrogé sur le taux de grévistes, Christophe Laisné de l'Unsa, a affirmé qu'il était difficilement calculable, la direction ayant eu recours selon lui a des congés forcés, mais qu'il était en augmentation. Le 21 décembre il avait évoqué un taux de 50%.L'usine est à l'arrêt depuis début octobre. Elle aurait dû redémarrer début décembre après un arrêt programmé de maintenance mais un mouvement de grève a alors débuté.L'usine Areva de La Hague, qui emploie près de 2.900 personnes hors sous-traitance, est le site qui concentre le plus de matière radioactive en Europe.clc/mcl/psb/eb(©AFP / 08 janvier 2018 18h12)