Manifestations pour Jérusalem: un Palestinien de Gaza succombe à ses blessures

Un Palestinien de Gaza est décédé samedi après avoir été blessé il y a plusieurs jours par un tir israélien lors des protestations contre la reconnaissance par les Etats-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.Sharif al Abed Shalash, 28 ans, originaire de Jabaliya, avait été blessé dimanche dernier lors d'une manifestation dans cette ville du nord de la bande de Gaza, selon Achraf al-Qodra, porte-parole de ce ministère.Il est décédé samedi, et sa mort porte à 11 le nombre de Palestiniens tués dans les violences ayant éclaté après l'annonce de Donald Trump le 6 décembre.Le décision unilatérale du président américain de tourner le dos à des décennies de diplomatie américaine et internationale a provoqué dans les Territoires palestiniens des manifestations et des heurts quasi quotidiens qui ont fait également des centaines de blessés. Ceux-ci ont conduit à des dizaines d'arrestations.Deux des Palestiniens tués depuis le 6 décembre l'ont été par des frappes israéliennes en représailles à des tirs de roquette depuis la bande de Gaza. Les neuf autres ont trouvé la mort, dans cette enclave ou en Cisjordanie occupée, dans des affrontements avec les forces israéliennes.(©AFP / 23 décembre 2017 10h34)