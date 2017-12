Manifestations rivales devant l'université de Téhéran (agences)

Téhéran - Plusieurs centaines d'étudiants prorégime étaient rassemblés samedi dans l'université de Téhéran, après une protestation de plusieurs dizaines d'étudiants contre le pouvoir devant le bâtiment, ont rapporté les médias locaux.Selon l'agence Ilna des réformateurs, citant un responsable du ministère de la Science, les étudiants qui manifestaient contre le régime "ont ensuite quitté les lieux dans des autobus"."Trois avaient été arrêtés mais deux d'entre eux ont été libérés", a déclaré ce responsable dont le nom n'a pas été révélé.Ailleurs dans le quartier de l'université, entre trois et quatre cents personnes anti-régime ont également manifesté, ce qui a provoqué d'importants embouteillages, selon les agences Mehr et Fars, proches des conservateurs.Selon l'agence Isna, ces manifestants commençaient à se disperser à la demande de la police vers 19H00 locales (15H30 GMT). Toutefois, la police anti-émeute restait largement présente dans le quartier.Jeudi et vendredi, des centaines d'Iraniens ont manifesté dans une dizaine de villes de province contre le pouvoir et les difficultés économiques du pays, les manifestations les plus importantes depuis le mouvement de contestation contre la réélection de l'ex-président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad en 2009.Samedi, entre 50 et 70 étudiants ont manifesté devant l'université de Téhéran en scandant des slogans politiques contre le pouvoir, ont rapporté les agences de presse Fars et Mehr.Une vidéo publiée sur la messagerie cryptée Telegram de l'agence Fars montre des étudiants rassemblés devant l'entrée principale de l'université, appelant les gens à les rejoindre."Contrairement aux rassemblements des autres villes qui étaient contre la situation économique et l'inflation, ce rassemblement était politique", a affirmé Fars.Selon l'agence Mehr, des "slogans durs ont été lancés contre les dirigeants du pays".Sur la vidéo, on peut voir la police anti-émeute déployée sur l'avenue qui borde l'université.Juste après, des centaines d'étudiants prorégime se sont rassemblés devant l'université, dans le centre de la capitale iranienne. "Mort aux séditieux", ont-ils crié, selon des vidéos publiées par des agences de presse."Les opportunistes qui voulaient profiter de la situation (...) se sont dispersés avec la venue des étudiants", a écrit l'agence Tasnim proche des conservateurs.Plus tôt dans la journée, le gouvernement avait mis en garde contre de nouveaux "rassemblements illégaux" dans le pays.(©AFP / 30 décembre 2017 15h40)